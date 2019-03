Eesti suusatajate suhted veredopinguga on olnud pikad, kuid seni ei jäädud vahele

Kõik uus olevat hästi unustatud vana. Läbi aastate on vihjatud Andrus Veerpalule kui veredopingu tarvitajale ja väidetud, et ta olevat olnud Austria verepanga klient. Vahele pole Veerpalu jäänud, sest veredopingut on äärmiselt raske tuvastada, ja ta tuli süütuks tunnistada. Kuid nüüd, kui tema poeg Andreas veredopinguga vahele jäi ja Karel Tammjärv tunnistas, et veredopingut soovitas talle Veerpalu endine treener Mati Alaver, paistab ajalugu pisut teises valguses.