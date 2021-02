Eesti suusatajaid dopinguga varustanud spordiarst Mark Schmidt leppis karmi vanglakaristusega

Madis Kalvet reporter RUS

Mark Schmidt (paremal) Münchenis kohtusaalis. Foto: PETER KNEFFEL, AFP/Scanpix

Erfurdi spordiarst Mark Schmidt, kes varustas dopinguga ka Eesti suusatajaid, mõisteti jaanuari keskel Münchenis neljaks aastaks ja kümneks kuuks vangi. Vanglakaristust arvatakse maha pea kaks aastat, mille ta juba vahi all on veetnud. Esialgu avaldas Schmidt, et ta kaebab antud otsuse edasi.