Eesti suusatajaid dopinguga varustanud Saksa arst ja tema neli abilist said ametliku süüdistuse

Kuigi Schmidti nimi käis "Aadrilaskmiseks" tituleeritud skandaali puhkemise ajal meediast korduvalt läbi on see Saksa seaduste järgi prokuratuuri pressiteates nüüd salastatud. Koos Schmidtiga said süüdistuse tema neli abilist. Neid kõiki süüdistatakse sportlaste dopinguga varustamises ja dopinguvõrgustikku kuulumises ning Schmidti veel lisaks ka ühes raske kehavigastuse tekitamise episoodis, mis juhtus 2017. aastal, kui ühel naissportlasel tekkisid punaste vereliblede manustamise käigus rasked kõrvalnähud. Arsti süüdistatakse sportlasele valestamises, et protseduur on turvaline ja steriilne.

Viiest süüdistavast kaks on olnud vahi all alates veebruari lõpust ja märtsi keskpaigast. Kolm neist vabastati mais ja juunis.

Müncheni prokuratuur teatas täna, et juhtumi uurimisse on kaasatud uuriad mitmest Euroopa riigist ja isegi USA-s.

Sama juhtumi raames on juba karistuse kätte saanud Austria suusataja Max Hauke (pooleaastane tingimisi vanglaristus) ja suusatreener Mati Alaver, kes sai aastase tingimisi vanglakaristuse.

Saksa prokuratuur teatas, et on Schmidti klientidena tuvastanud 23 sportlast kaheksast riigist, kuid nende võimuses on kohtu alla tuua vaid Saksa sportlased, kes on veredopingut manustanud alates 2015. aasta detsembrist, kui dopingu tarvitamine selles riigis kriminaliseeriti. Schmidt on väidetavalt oma klientidele veredopingut pakkunud alates 2011. aastast. Alates 2014. aastast kaasas ta oma tegevustesse suurema abiliste ringi, kes aitasid tal protseduuriks vajalikku varustust maailma eri paikadesse transportida ja seal sportlasi teenindada.