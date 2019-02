Eesti suusatajaid ähvardab Austria seaduste tõttu reaalne vangistus

Austria karistusseadustiku järgi on keelatud dopingainete või -võtete kasutamise eest ette nähtud kuni kolmeaastane reaalne vangistus. Olenevalt pettuse abil saadud kasust võib karistus olla ka suurem: näiteks olukorras, kus tekitatud kahju on suurem kui 300 000 eurot, on karistuseks ühe- kuni kümneaastane vangistus.

Austria kohtu jaoks ei ole sealjuures antud paragrahvi järgi karistuste määramine sugugi võõras teema: 2010. aastal saadeti näiteks endise jalgratturi Bernhard Kohli mänedžer 15 kuuks vangi (14 neist tingimisi), sest ta vahendas kaheksale sportlasele erinevaid dopingaineid.

Austria politsei vahistas täna hommikul seoses suure dopingureidiga kaks Eesti sportlast, Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu.