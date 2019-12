Eesti suusataja Soome meediale: kui Alaver poleks julgustanud, poleks Tammjärv dopingut tegema hakanud

Uus pööre dopinguskandaali tuli eelmisel reedel, kui rahvusvaheline suusaliit FIS otsustas dopinguga vahele jäänud Eesti suusatajaid karistada nelja-aastase võistluskeeluga. Dopingureeglite rikkumise eest määrati samasugune karistus veel Alaverile ja ka Andrus Veerpalule.

"Võib-olla on see liiga karm karistus. Üks aasta oleks olnud ehk piisav, samas Kareli ja Algo jaoks pole vahet, sest nad ei jätka," lisas Himma. "Alaver, nagu ma aru saan, on iga dopingujuhtumi taga. Karel ütles, et Mati andis talle Saksa arsti telefoninumbri. Kui Alaver poleks seda teinud ja veel julgustanud, poleks mu sõber Karel dopingut üldse tarvitama hakanudki."

"Ma pean uskuma ning teengi seda," vastas suusataja veel küsimusele, kas ta usub veel puhtasse sporti. "Kui nägin, kuidas soomlased Iivo Niskanenile kaasa elasid, siis see oli lahe ja motiveeris mind. Tahaksin vahel Eestis sarnast atmosfääri kogeda."