Eesti Suusaliit viskas Alaveri alakomiteest välja ja jagas dopingupatustele karistusi

Vastav kiri on edastatud ka nii Karel Tammjärvele kui Andreas Veerpalule. Täiendavalt palub Suusaliidu juhatus peatada ka Algo Kärbi võistluslitsents.

Litsentside sulgemine tähendab, et eelpool mainitud murdmaasuusatajatel ei ole õigust osaleda FISi poolt korraldatavatel mistahes võistlustel, sh tiitlivõistlused (MK, MM, OM). Lisaks väljastab FIS ilmselt uurimise all olevatele sportlastele omalt poolt täieliku võistluskeelu, mis tähendab et sportlane ei tohi startida mitte ühelgi võistlusel, sh rahvamaratonid ja muud Eesti väikevõistlused.

Eesti Suusaliidu juhatus võttis vastu ka otsuse, et kõikidel sportlastel või nendega seotud tugipersonalil, kes on teadlikult kasutanud dopingut, on tegelenud dopingu vahendamisega või on teadnud dopingujuhtumist ning seda varjanud ei ole enam õigust osaleda edaspidi Eesti koondise töös ning treeningutel, esindada Eestit suurvõistlustel, sh rahvusvahelistel võistlustel ja kuuluda ESL juhtorganitesse või tasustatud töökohtadele Eesti Suusaliidus.