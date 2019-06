Eesti Suusaliit käivitas mahuka murdmaasuusatamise toetusprojekti "100 murdmaasuusa sõpra"

Projekt on suunatud Eesti murdmaasuusatamise järelkasvu edendamiseks ning selle peamiseks eesmärgiks on noortetöö - seega on kogu saadav tulu mõeldud sihtotstarbeliselt noorte murdmaasuusatajate treeninglaagrite korraldamiseks ja välisvõistlustel osalemiseks, eesmärgiga esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, teatas Eesti Suusaliit.

Kaasatakse talendikaid noorsportlasi, kel on tahet ja võimet kõrgemate sihtide saavutamiseks. Murdmaasuusatamise toetusprojektiga on seotud kuni 30 suusatajat, treenerid, lisaks hoolde- ja füsioteraapiateenused.

Toetuse suurus on 1000 eurot ühe suusaspordi sõbra kohta ning projektiga on tänaseks liitunud kümme toetajat. See tähendab, et eelnevalt seatud 100 000 euro suurusest eesmärgist, mida järelkasvuprojekti ellu viimiseks vaja läheb, on 10% juba kogutud. Siinkohal kutsub Eesti Suusaliit kõiki ettevõtjaid ja eraisikuid andma oma panust murdmaasuusatamise jätkusuutlikkusse ja noortele suusalootustele võimaluste tekitamisse.

"Murdmaasuusatamises on küll keerulised ajad, ent noortesarjas osaleb igal talvel aktiivselt ligi 600 last ja noort ning terviseradadel näeme üha rohkem täiskasvanud harrastajaid, mis näitab, et murdmaasuusatamine on spordialana jätkuvalt väga populaarne. Mul on hea meel välja kuulutada käesolev suusasõprade projekt, millega saame kõik üheskoos aidata noortele paremaid treening- ja võistlustingimusi tagada," sõnas Eesti Suusaliidu president Andreas Laane.

Projekti "100 murdmaasuusa sõpra" kohta saab rohkem infot Eesti Suusaliidu kodulehelt.