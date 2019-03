Eesti Suusaliidu avaldus: mõistame Tammjärve ja Veerpalu tegevuse hukka, palume hinnangut ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kohta

Eesti Suusaliidu president Andreas Laane kinnitab, et arvestades selgunud asjaolusid, tuleb vaadata ning hinnata ka suuremat pilti ning saavutada nulltolerants dopingu kasutamisele Eesti suusaspordis. Avalikkusele on kinnitatud, et Kasahstani suusasportlane Aleksei Poltoranin tunnistas end Seefeldi dopinguskandaalis veredopingu kasutamises süüdi. Märkimisväärseks asjaoluks on fakt, et nii Team Haanja kui Poltoranini eratiimiga on seotud Eesti suusatreenerid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Seejuures on mõlemad mehed olnud Aleksei Poltoranini pikaajalised treenerid. Eesti Suusaliit palub antud küsimuses Eesti Olümpiakomiteel kiiremas korras oma seisukoht võtta.

Eesti Suusaliit austab puhta spordi põhimõtet ja toetab vaid ausat sporti, taunides täiel määral dopingu kasutamist. Eesti Suusaliit aitab igakülgselt ametivõime käimasolevas juurdluses, sh kõikides aspektides, mis puudutavad dopingu süsteemse kasutamise kahtlusi Eesti murdmaasuusatamises.