„Kas üllatusin? Sugugi mitte. Oli teatud põhjusi, miks ma näiteks loobusin Mati Alaveri juhendamisest ja tema meetoditest juba sportlasena,” sõnas Teppan.

Küll aga pani Teppanit imestama see, kuidas aastaid dopingut tarvitanud Tammjärve ja Veerpalu tulemused nii kehvad olid. „Kuidas on võimalik dopinguprogrammi koostada nõnda halvasti, et selle abil pole võimalik tõusta 40. kohast kõrgemale,” tahtis Teppan muigelsui teada.