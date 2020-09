Eesti suusakoondise peatreener: nii kaua kuni mina olen eesotsas, sellist pettust ei toimu

Kolmapäeval avalikustati toimikud, mis on seotud Eesti suusatajate kaasusega Seefeldis, mis on seotud Mati Alaveriga. Kui šokeerivad on kogenud suusatreeneri jaoks need materjalid ja kas see mingil määral ka üllatab?

Minu jaoks on ammu kõik läbi mõeldud ja see raamat on suletud. Need inimesed, kes ei ole siiamaani aru saanud, võib-olla siis saavad tänasest lugemisest.

Selle toimiku puhul tõstatub ka küsimus, milline on treeneri vastutus ja milline on sportlaste vastutus olukorras, kus toimub süstemaatiline dopingu tarvitamine. Milline on siin kogenud suusatreeneri seisukoht?

Minu jaoks on täiesti mõeldamatu.

Jaanus Teppan koondise peatreenerina on kindel, et tänasel päeval sellist pettust Eesti suusatamises ei toimu?

Tänasel päeval küll jah. Nii kaua kuni mina olen eesotsas.

