Eesti spordi maine kohta valusa märkuse teinud Johannes Thingnes Bø: muidugi võib selline jama korduda ka laskesuusatamise MM-il

Tänaseks on viiest vahistatud sportlasest kolm – kasahh Aleksei Poltaranin ja austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf – veredopingu kasutamise üles tunnistanud. Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv vabastati äsja samuti vahi alt, endiselt on täpselt teadmata, milline on nende roll selles räpases loos.

„See on kohutav. Võib ainult ette kujutada, kui kaua Poltoranin karistamatult dopingut kasutas ja kui palju medaleid ta norralaste ja teiste riikide sportlaste ees võitis. See on kohutav uudis, samas on hea, et petiseid tabatakse,” põrutas Bø Norra meedias.

Kas see tähendab, et oled kaotanud usu ka Austria laskesuusatajatesse? „Praegu oleks kõige lihtsam kedagi süüdistada. Katsume keskenduda üksnes neile, kes on vahele võetud. Aga fakt on, et osades riikides on dopingukultuur. Vaatame lihtsalt diskvalifitseeritud sportlaste arvu. Ja see on suur probleem. Näiteks Austria ja Eesti on riigid, millel on dopinguajalugu.”

Kas sa ei karda, et midagi sellist võib juhtuda ka laskesuusatamise MM-il Östersundis? „Muidugi. Kui see juhtus murdmaasuusatamises, siis võib see juhtuda ka laskesuusatamises.”