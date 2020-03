Eesti parim pikamaasuusataja jätkab pingutamist: käega ma veel ei löö

Visma Ski Classics sarja üldarvestuses saavutas Põlluste 70. koha. Mainekal Vasaloppeti maratonil teenis eestlane 62. koha.

"Mida siis ikkagi arvata möödunud hooajast? Kindlasti kõige parem sõit oli Vasaloppet - seal tundsin, et suudan korralikult võidelda, vahesid kinni sõita ja kõik klappis," vaatas Põlluste hooaja parimale sõidule tagasi. "Enda Vasaloppeti kogenematus maksis lõpuks väga hea koha, aga jään ikkagi väga rahule, sest sellist sõitu ma ei osanud oodata. Väga kahju on sellest, et hooaja kolm viimast sõitu ära jäid, sest tundsin, et peale Vasaloppetit taastus keha hästi ja olin juba päris kiiresti võimeline tugevalt treenima. Ka eelmisel nädalal tehtud viimased tempotreeningud näitasid seda sama."

"Hooaja kokkuvõttes olin sel aastal alles 70nes, kuid punkte sain rohkematel sõitudel kui eelmine aasta. Olemata jäi see üks suurepärane õnnestumine, mis oleks mind kergitanud ka koheselt 20 kohta ülespoole. Kindlasti ei saa öelda, et hooaeg oleks läinud halvasti. Ma olin tugevam kui kunagi varem, aga nii mõnelgi sõidul ei klappinud asjad nii, nagu oleks tahtnud. Paraku ka kõik teised on iga aastaga tugevamad ja selleks, et neile järgi jõuda, pean treenima paremini ning võib-olla ka rohkem."

Uueks hooajaks otsib Põlluste omale treeningpartnereid. "Järgmisele hooajale vastu minnes pean läbi mõtlema iga liigutuse ning leidma hea tasakaalupunkti igapäevase töö ja treeningute vahel. Lisaks pean leidma enda kõrvale treeningpartnerid, kes mind edasi viiksid. Üksinda treenides puudub reaalne tagasiside ja kohati võib ülevaade enda seisundist muutuda ebapädevaks."