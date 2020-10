Eesti suusaliit on juba pikka aega lootnud, et rahvusvahelised alajuhid lisavad Eesti etapi 2021/22. MK-hooaja esialgsesse kalendrisse. Reedel see lõpuks juhtus. Tõsi, esialgu tärniga, sest Eesti alaliidult nõutakse täpsema kava esitamist.