Eesti murdmaasuusatajad on viimastel nädalatel treeninud viies erinevas välisriigis

Delfi Sport RUS

Marko Kilp. Foto: Rauno Volmar

Kuigi reisimine on praeguses raskes olukorras muutunud nii rahaliselt kui organisatoorselt ülikeeruliseks, on suure tahtmise ja hoolsuse juures kõik võimalik. Nii on peaaegu kogu Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise koondis selle keerulise hooaja alguses juba suusa lumiseks saanud.