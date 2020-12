Eesti esinaissuusataja: kui tahad välismaal võistelda, peadki olema Eestis parim

"Tahaks ka välismaal olla parem. Kui sa tahad välismaal sõita, siis sa peadki olema Eestis parim. Kuna meil hetkel suusatamises ei ole konkurents nii tihe ka, siis on huvitav, et just see hooaeg on näidanud, et võin olla Eestis parim," rääkis Uustalu ERR-ile.

MK-sarja debüüdi tegi Uustalu eelmisel hooajal. Tänavu sai ta Rukal peetud klassikasprindis 76 võistleja seas 58. koha. Maailma paremikule jäi Uustalu alla umbes 15-20 sekundiga.

"Suurem ettevalmistus käib U-23 MM-iks, mis toimub Soomes, aga kui on võimalik, siis käiks äkki Nove Mesto MK-etapil ära, kus on ka kavas klassikasprint," ütles Uustalu.

On üsna tõenäoline, et juba sel talvel saab Uustalu tuleristsed ka täiskasvanute maailmameistrivõistlustel.

