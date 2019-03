Eesti Antidoping soovitab Alaveril ja Veerpalul peidust välja tulla

"Positiivne on see, et õiguskaitseorganid omavad palju infot. Toimetavad jõuliselt ja omavad kontakte Austria uurimisega. Täna on pall Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) väravas, aga leppisime kokku ka selles, et mida operatiivset teeme selle juhtumiga seoses ja mida teeme tulevikku suunatud distsiplinaarmenetluse või sportlaste tugipersonali uurimise ja võimaliku sanktsioneerimise osas," lausus Vallimäe pärast kultuuriministeeriumis toimunud dopingu-teemalist ümarlauda ERR-ile.

"Tõdesime, et on riike, kus see (doping) on kriminaliseeritud, aga võtame näiteks põhjamaad, kus see pole kriminaliseeritud. Pigem leppisime täna kokku selles, et kui juttu on dopingust – kas ainest või meetodist – et siis sel oleks õiguskaitseorganite tasemel menetlemisel vähe tõlgendamisruumi. Otse tarvitamise kriminaliseerimist peaks tõsiselt analüüsima, mis see kõik kaasa toob."

"Täna leppisime kokku, et me siiski – teadmata, kas FIS tegeleb ka tugipersonaliga – läheme seda teed, et teeme neile (Veerpaludele – toim.) ettepaneku tulla välja ja teha koostööd nii nagu WADA (Maailma Antidopinguagentuur) koodeks nõuab ja kohustab treenereid," lisas Vallimäe.

