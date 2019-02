Eesti Antidoping: nii Veerpalu kui Tammjärve on Eestis lähiajal testitud

"Kui jutt on dopingu tarvitamisest võin öelda, et Eesti Antidopingu Agentuur teeb tublit tööd. Me võtame proove Põhjamaadega samal tasemel, sealhulgas talialade esindajatelt, sõnas Vallimäe, kirjutab ERR Sport.

"Minul ei ole täna hetkel rohkem infot, kui on meedias kuulda ja üldiselt on tegu sündmusega spordi pahupoolelt, mille sisu ulatust ja tagajärgi me võime ainult aimata," jätkas Vallimäe.

Vallimäe ei oska veel öelda, kui kiiresti uus informatsioon temani jõuab: "Ma olen päris vähese kogemusega selles ametis ja mul ei ole kogemust sellel alal."