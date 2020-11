Eesti Antidoping hakkab menetlema Alaveri ja Rehemaa juhtumit: meie jaoks on tõendeid juba piisavalt

Esmaspäeval selgus, et Mati Alaver aitas Aivar Rehemaal hankida Soome suusaliidust kutse, et sportlased saaksid osaleda 4.–25. novembrini Olosel toimuvas laagris. Teatavasti kannab Mati Alaver aga dopingureeglite rikkumise tõttu spordis tegutsemise keeldu.

"Jah, algatame küll. Õigemini on see juba käigus," rääkis Vallimäe menetluse algatamisest. "Arvan, et tänase päeva jooksul saame ka uudiseid anda. Meie arvates on tõendeid selle jaoks piisavalt. Menetlus tähendabki seda, et kirjutatakse tõendite alusel paber sportlastele ja alaliidule ning öeldakse, et on kahtlustus dopingureeglite rikkumises."

"Praegu räägime ikkagi keelatud seosest Rehemaa ja Alaveri vahel. Seal on meie jaoks piisavaid tõendeid," lisas Vallimäe.

Missugused tagajärjed võivad osalisi oodata? "Tagajärgi täpselt ei oska öelda, aga sellise rikkumise eest võib saada kuni kahe aastase võistluskeelu," märkis Vallimäe. Ta lisas, et karistuse pikkus oleneb mitmest asjaolust, näiteks reeglite rikkumise tõsidusest. Vallimäe sõnul saab Rehemaale uurimise ajaks määrata ajutise võistluskeelu.

Alaverile on FIS juba varem määranud tegutsemiskeelu, mis kehtib 2023. aasta augustini. Vallimäe ütles, et praeguse juhtumi puhul koguvad nad Alaveri kohta tõendeid ja edastavad need FIS-ile.

Sportlasi esindab Soomes Aivar Rehemaa oma klubi AR Pro Teami kaudu, mis ei ole Eesti suusaliidu liige. Sportlastena on kaasas Marko Kilp, Karl Sebastian Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson.

Kas tagajärjed võivad oodata ka sportlasi? "Sportlaste karistamine ei ole eesmärk omaette. Nemad tegutsesid heas usu, et lähevad laagrisse ja võistlema," ütles Antidopingu juhatuse liige, kes ei välistanud, et ka sportlasi võidakse veel karistada.

Vallimäe sõnul on kõige inetum see, et laagri jaoks hangiti luba ebaeetiliselt ja "põhimõtteliselt ebaseaduslikult". "Esiteks ei hankinud seda suusaliit. Selles suhtes mage lugu. Soome tegutses ka teadmises, et tegu käib suusaliidu teadmise all," arutles ta.