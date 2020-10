Dopingutohter Schmidti lähim abiline on tapmise eest vangis istunud

39-aastane Dirk Q on ainus kohtualune lisaks Schmidtile, kes on alates eelmise aasta 18. märtsil Erfurtis toimunud arreteerimisest vahi all olnud.

Dirk Q on paremäärmusliku taustaga ning tal on juba varasemast värvikas kuriteoregister. Näiteks mõisteti ta 2008. aastal kaheks aastaks vangi, sest oli kaks inimest läbi peksnud, kellest üks hiljem suri.

Füüsilisest isikust ehitusettevõtjana tegutsev Dirk Q on ainus kohtualune, kes pole Müncheni istungil veel kordagi sõna võtnud. Teda süüdistatakse dopinguvastase seaduse ulatuslikus rikkumises ning prokuratuur nõuab talle mitme aasta pikkust vanglakaristust.

Süüdistuse järgi oli Dirk Q Schmidti üks lähim abiline, kes organiseeris verevahetuspunkte ja aitas ka ise sportlastele verd tagastada. Väidetavalt oli ta toonud Austriast Erfurti patsientide vere hoidmiseks spetsiaalse külmkapi.

Dirk Q telefonikõnesid kuulati pealt ning üks salvestis on Müncheni kohtus juba ka ette mängitud. See sisaldas Dirk Q kõnelust Schmidtiga pärast seda, kui ARD-s oli näidatud dopinguteemalist filmi, kus paljastas veredopingu kasutamise Austria murdmaasuusataja Johannes Dürr. Schmidt rahustas selles kõnes Dirk Q-d, öeldes, et see "kõik on ebadramaatiline", sest lõppude lõpuks pole mainitud "ühtegi nime". Dirk Q omakorda hoiatas Schmidti: "Ma ei taha teid praegu paanikasse ajada ega midagi, aga see on keegi, kes võib kogu loo lahti pakkida." Lisaks räägiti sellest, et Schmidti juures ei tohiks olla rohkem tõendeid.