Dopingut kasutanud Soome suusataja tasus alaliidule hiigeltrahvi

Kuigi Similä ei kuulunud 2013/14 hooajal enam Soome koondisse, oli tal suusaliiduga sõlmitud leping, millega ta võttis kohustuse austada puhast sporti.

Soome spordis on olnud mitmeid juhtumeid, kus alaliidult dopingutrahvi saanud sportlane on jätnud raha maksmata ja spordiliit on sellele läbi sõrmede vaadanud. Similä otsustas oma trahvi ära maksta.

"Ma ei tahtnud sellest (trahvi maksmisest - toim.) lärmi teha. Tunnen, et see eluetapp on selja taha jäänud," ütles 40-aastane Similä Iltalehtile.

Soome suusaliidu president Markku Haapasalmi kinnitas, et Similä viimane osamakse sai tasutud 2019. aasta mais.

"Trahviga on nüüd kõik okei. Tore, et Tero ikka suusatab," ütles Haapasalmi.

"Suusatamine on tore hobi töö kõrval. Endale väljakutse esitamine ja harjutamine on tore. Väga palju treenimist ma enam ei kannata, selles vanuses on taastumine keerulisem," lausus Similä, kes on viimastel aastatel töötanud Rovaniemis spordivarustuse müüjana.

Nädalavahetusel osales Similä Vuokattis Soome karikavõistlustel ning sai vabatehnikasprindi ajasõidus 68. koha ja 6 km vabatehnikadistantsil 12. koha, kaotades võitnud Lauri Lepistöle 40 sekundiga.

"Tore on võistelda. Kuidagi jäin ikkagi ellu," naeris Similä.

Similä on võitnud karjääri jooksul Soome meistrivõistlustelt neli kulda, üheksa hõbe- ja üheksa pronksmedalit. Suurvõistlustel esindas ta Soomet Torino olümpiamängudel ning neljadel maailmameistrivõistlustel. Tema parimaks kohaks jäi 2005. aasta Oberstdorfi MM-i 13. koht suusavahetusega sõidus.