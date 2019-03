Dopinguskandaali võtmetegelane teenis sportlaste pealt sadu tuhandeid eurosid

Schmidt pakkus veredopingu teenust 60 tippsportlasele ja kasseeris igaühelt 48 000 Norra krooni ehk umbes 5000 eurot aastas. Seega ulatus dopinguarsti keelatud äri aastane käive miljonite kroonideni.

Veredopinguga vahele jäänud ja selle kasutamise üles tunnistanud murdmaasuusataja Karel Tammjärv ütles, et hakkas keelatud võtteid kasutama 2016. aastast, kui sai Schmidti kontaktid Mati Alaverilt.

"2016. suve teine pool, mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, et kui tahad kiiremini suusatama hakata, on sul see võimalus. Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab," rääkis Tammjärv kolmapäeval Seefeldis toimunud pressikonverentsil.

Kui ERR küsis Alaverilt, kas ta sai Tammjärve kontakti vahendamise eest Schmidtilt tasu, vastas Alaver: "See on huvitav küsimus, aga ma ei ole elus kunagi teinud midagi raha pärast. Ise ei ole selle peale tulnud (et dopinguarstilt raha küsida - toim.)."

Kuna Andreas Veerpalu veredopingut kasutama hakkas, pole teada. 24-aastane Veerpalu on ajakirjandusega suhtlemist vältinud.