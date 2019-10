Dopinguskandaali sattunud Poltoranin saatis pöidlahoidjatele julgustava sõnumi: mu karjäär jätkub

Ülestunnistuse olevat ta teinud üksnes seetõttu, et ebainimlikust Austria vanglast pääseda. „Olin üksikvangistuses külmas keldris, kus olid minimaalsed mugavused. Sel hetkel mõtlesin, et olen valmis kõigeks, et sealt välja saada ja oma pere juurde pääseda,” sõnas ta.

Kasahstani spordiministri sõnul ei kasutanud suusataja dopingut, vaid käis üksnes Saksamaal dopingutohtri Mark Schmidti kliinikus verd andmas, kuid enamat ta ei teinud.

Huvitaval kombel pole ajutist võistluskeeldu kandvatele Poltoraninile ja eestlastele endiselt karistust määratud. Näiteks samuti vahele jäänud austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke said nelja-aastase võistluskeelu.

Kui Poltoranin saaks sama pika karistuse, oleks üsna raske ette kujutada, et ta teeks 36-aastaselt comebacki tippsporti. Aga ei saa välistada, et kasahh on leidnud viisi, kuidas täbarast olukorrast võimalikult puhtalt välja tulla. Meenutame, et tänavu pääses ta laskesuusatajast abikaasa Olga teda ähvardanud võistluskeelust. Temale ja veel kaheksale Kasahstani laskesuusatajale määrati 2018. aasta lõpus väidetava antidopingureeglite rikkumise eest ajutine võistluskeeld, kuid tõendite puudumise tõttu uurimine lõpetati.

Samal ajal valmistavad Kasahstani poliitikud ette uut seadust, mis lubaks dopingukontrollis põrunud sportlasi lisaks muudele sanktsioonidele ka rahaliselt karistada. Rääkimata hüvede tagasinõudmisest. Olümpiavõitja saab seal riigilt kolmetoalise korteri ja lisaks 250 000 USA dollarit. Nüüd on tehtud ettepanek, et elamispaika võiks olümpiavõitja kümme aastat tasuta kasutada ja alles pärast seda muutuks ta omanikuks. Nimelt säilivad dopinguproovid kümme aastat.