Dopinguskandaali sattunud austerlaste juhendaja kandideerib Norra koondise peatreeneriks

Norra koondise praegune juhendaja Vidar Løfshus on teada andnud, et paneb ameti selle hooaja järel maha. Norra Suusaliit on juba välja kuulutanud peatreeneri konkursi, kuhu saatis avalduse ka Nystad.

"Mul on suur au olla nende kandidaatide ringis, kes seda ihaldusväärset töökohta taotlevad," teatas Nystad Norra meediale. "See on väga eriline ametikoht. Eks me näe, kuidas mul läheb. Tundub, et Norra Suusaliidul on valida mitme väga hea kandidaadi vahel."

Lisaks Nystadile on peatreeneri kohta jahtimas Guri Hetland, Arild Monsen, Eirik Myhr Nossum ja Fredrik Aukland.

Eelmisel kuul toimunud Seefeldi MMil jäid veredopingu kasutamisega vahele Austria suusatajad Dominik Baldauf ja Max Hauke, kasahh Aleksei Poltoranin ning Eesti koondislased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.