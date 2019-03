Dopingupäevik Seefeldist: fotograaf Andres Puttingu kronoloogiline põnevuslugu jahist Tirooli mägede vahel

3.35 äratab telefonialarm mind soojast voodist. Tunne on, nagu jube pohmakas oleks, väike vibratsioon, kerge ärevus. Mida ma seal teen, keda pildile saan, kus kõik asub, mis tehnikaga saab, kuidas autoga sõita? Miljon vastuseta küsimust tuleb kusagilt ajuvaakumist. Teen magavale naisele teda äratamata vaikselt pai ja väljun kodust.

4.05 istun taksosse. Uni ei taha kuidagi ära minna, haigutan terve tee nagu kuivale jäänud kala kuumal rannal. Taksojuht uurib, nähes mu kaelas kõlkuvat kaamerat, kuhu siis seekord minek? „Lähen Austriasse, sinna kus meie mehed maha võeti, vaatame mis saama hakkab,” pobisen omaette tagaistmel.

„Küllap see on mingi suur eksitus ja nad saavad varsti koju,” mõtiskleb eakas taksomees.

„Loodame, loodame, mine tea, ega Saksa politsei pole ka sõnniku pealt riisutud, nad ju teada-tuntud pedandid ja sellise mastaapse operatsiooni puhul panniga kala püüdma vast ei minda,” targutan vastu.

„Eks jah, vastik lugu see on,” jääb taksojuht vaikseks.

4.20, lennujaam. Näen Gunnarit juba mind ootamas. See on mees, kellele võid päeval otsa vaadata ja ikka ei saa aru, kas ta on unine või mitte, seekord on mees siiski reibas nagu värske kurk. Läksime siis!

Air Balticu Boeing rebib end maandumisraja küljest lahti ja tukastan pooleks tunniks. Vahepeatus Riias möödub poolunes.

8.45 potsatab lätlaste uhke rahvuslind Saksamaal Münchenis maha. Jubedalt pikad on selle lennujaama koridorid, kuramuse pikad, lõppu ei tule. Lõpuks oleme autorendi infolaua juures. Vormistame auto ja liigume garaaži. Aeg jookseb.

Esimene tagasilöök - no mis jama see on, auto ei lähe käima, tee või tina! Loeme manuaale, Google Translate saab saksa keelt tõlkida, aga ei midagi... Korraga taban - pekki, see masin on ju manuaal ja nuputa käivitamisel on vaja käik välja võtta ja sidur alla. Nii ongi. Auto suriseb käima. „Täis tainas olen!” õiendan endaga sisemiselt. Automaatkast on mu ära rikkunud, mugavuse ori, vanur selline, aeg on ametit vahetada jne. Saan endalt võtta veel üsna mõnda aega.

10.10 liigume lennujaamast välja, GPS-i sihtkohaks Seefeld, Austria, kaugus 178 km, sõidu aeg 2 tundi ja 10 minutit, teab tark infoekraan. Muide... Selle keerasime eestikeelseks ja palju õnne sellele tegelasele, kes peale meid sinna autosse istub ja „gepsu” kasutama hakkab. Miljonirahva keelt ju igaüks ei tonka.

Mitmerealine maantee möödub lennates, päriselt ka. Siin ju kiiruspiiranguid autobahnil väga polegi. 130, 140, 150… „Juhhuu!” Ma lendan mööda kuiva teed, õues on +17 sooja. Austria. Mäed. Oleks nagu puhkus, või mis?

Terve tee üritab Gunnar meid asjaga kurssi viia, suhtleb erinevate ametimeestega, allikatega jne. Teeme sõjaplaane. Autos oleks nagu juhtimiskeskus. Laekub info, et eestlased on raudselt Seefeldis, politseimajas ülekuulamisel. Noh, loogiline nagu oleks. Gunnar täpsustab vist oma seitse korda infot. Kindel värk, nii on. Olgu, võtame sihiks Seefeldi ainsa politseijaoskonna.

11.55, Seefeldi silt, selle juures politseipatrull, suunavad liiklust. „Kuhu lähete?” uurib politseimees. „Politseimajja tahaks minna,” vastan talle. „Ahjaa, see on siit edasi ja vasakule,” näitab inspektor meile suunda.

12.00 oleme kahekordse majakese juures. Paar „Polizei” kirja, üks patrullauto ja vaikus õues. Üks veidi joogine vanahärra jalutab tänaval. Mingid linnud siristavad. Päike särab. Gunnar läheb jaoskonda sisse, mina pargin auto jaoskonna hoovi, et oleks näha sissepääsu. Kui meie mehed sealt tulevad, siis hea pilti saada ju. Minu kõrval pargib Austria koondise sponsorite logodega buss, üks suusapükstes härrasmees juhiistmel, teine, akrediteering kaelas, sisenemas jaoskonda.

Gunnar on natuke aega ära, tuleb tagasi: „Vormikandjad ütlesid, et nemad mulle infot ei anna ja asjaga kursis oleva inspektori jutule ma ka ei pääse, aga sisetunne ütleb mulle, et eestlased on siin.” Olgu, panen kaamera valmis ja hakkame kella vaatama. Möödub tund, poolteist. Paar politseiautot liigub selle aja jooksul hoovi, mundrikandjad käivad väljas suitsul ja kohvil.



Oleme just jõudnud jaoskonna hoovi. Austria koondise buss on lahkunud, Gunnar Leheste suhtleb allikatega. Foto: Andres Putting



13.50 tuleb meie juurde majast politseinik. Sama mees, kes Gunnarile ütles, et ei saa midagi öelda, on seekord lahkem.

„Mida te tegelikult tahate siit?” uurib ta. „Me tahame eestlasi näha, kui nad väljuvad,” vastame talle ettevaatlikult.

„Aga noh, seda et... Neid pole siin, isegi mitte sada, vaid tuhat protsenti kindel.” Teeb veel ühe kõne ja tuleb tagasi. „Te saate kõige parema info siseministeeriumi kodulehelt ja sellelt mehelt, kelle nägu ja number seal on,” soovitab ta. „Jah, nad olid siin, aga eile paar tundi, ja viidi siis kusagile ära, ma ei tea ka, kuhu.” Lõpetame vestluse. Olgu. Mis edasi teeme?

Võtame plaani mina järgmisse punkti, Kasahstani meeskonna majutuskohta, äkki õnnestub seal Andrus Veerpalu tabada.