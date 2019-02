Dopinguga põrunud suusaäss: Johaugi vabandus on puhas väljamõeldis

Kui norralased on aastate jooksul kritiseerinud teiste riikide sportlasi, kes on dopinguga põrunud, siis nüüd on rootslased täie rauaga ette võtnud norralanna. 30-aastane Johaug alustas MM-i kuldse medaliga, kui ta võitis ülekaalukalt suusavahetusega sõidu.

Rootsi ajaleht Expressen küsis Johaugi 2016. aasta dopinguloo kohta nüüd arvamust austerlaselt Johannes Dürrilt, kes jäi omal ajal vahele EPO tarvitamisega.

Dürr põrus 2014. aasta Sotši olümpiamängudel. Eelnevalt oli ta saavutanud Tour de Skil üllatuslikult kolmanda koha. Sotši olümpiat alustas ta suusavahetusega sõidu kaheksanda kohaga. Nüüd tahtsid rootslased teada, mida arvab Dürr Johaugi omaaegsest selgitusest, et anaboolsed steroidid sattusid tema kehasse huulekreemi kaudu.

„Ma arvan, et see (Johaugi) jutt oli väljamõeldis,“ teatas Dürr ning lisas, et Norra koondise juures tööd teinud kogenud arst Fredrik Bendiksen ei saanud teha nii lihtlabast viga. „Norralastel oli aastakümneid tööd teinud arst ja järsku tegi ta sellise prohmaka. Ma ei usu seda. Otseselt ma seda tõestada ei saa, kuna mul puuduvad tõendid.“

Dürr tunnistas omal ajal ise ausalt üles, et ta tarvitas teadlikult EPO-t. Seejärel on ta suusatajate ringkonnas olnud ülimalt ebapopulaarseks persooniks.

„Johaug mõtles lihtsalt vabanduse välja. Ta väitis, et tal ei olnud asjast vähimatki aimu. Seejärel paisati see avalikkuse ette. Avalikkus vaatab kõigele hoopis teistsuguse pilguga, kui kõik ausalt üles tunnistada nagu mina seda tegin,“ rääkis Dürr.