Dopinguefekt | Milliste tulemuste nimel Tammjärv ja Veerpalu dopingut kasutasid?

Madis Kalvet reporter RUS

Karel Tammjärv Seefeldis toimunud pressikonverentsil. Foto: Andres Putting

Sporti jälgivad inimesed on harjunud, et dopinguga vahele jäävad sportlased võitlevad reeglina medalite eest. Selles ei ole ka midagi imestada, kuna võistlejaterivi eesotsas olevad atleedid on rohkem dopinguküttide huviorbiidis ja neil tuleb ka sagedamini proove anda. Seefeldi MM-il keelatud ainetega vahele jäänud Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu on oma sportlaskarjääri jooksul olnud pigem võistlejaterivi keskel või tagumises pooles.