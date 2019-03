Dopingudoktor Vitali Bernatski: Mati Alaver tegi kõik oma teod Eesti nimel

Kuus aastat tagasi suusatreener Mati Alaverile ja paljudele Eesti tippsportlastele keelatud ainete vahendamist tunnistanud Vitali Bernatskist on saanud Tartus tagasihoidlik taksojuht. Ta sõidutab kliente päevi näinud halli Hyundaiga ning teenib lisa pokkeriturniiridel osaledes. Sportlaste ja keelatud ainetega pole tal enda sõnul enam mingit pistmist.

Uudiseid Bernatski siiski jälgib ning tal on asjadest oma arusaam. Bernatski arvates on täielik rumalus sõita vereülekannete tegemiseks Saksamaale ja maksta selle kõige eest kõrget hinda. „Sama töö oleks siin Eestis võinud teha iga meditsiiniõde. See on ju lihtne: võtta veri välja, külmutada, pärast sulatada ja sportlasesse tagasi panna,” sõnas ta. „Ka mina saaksin sellega kindlasti hakkama.”