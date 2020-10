Dopinguarst Schmidti telefoni kuulati pealt ja tema autol oli jälgimisseade

Lisaks Schmidtile on kohtu all veel neli tema abilist, kes tegutsesid puhtalt spordiarsti korralduste järgi. "Keegi ei teinud midagi omal initsiatiivil. Nad olid vaid abilised," ütles kohtus Müncheni tolliametist uurimisse kaasatud Rainer Grabherr, vahendab Tellerport.com uudisteagentuuri dpa uudist.

Schmidti abistamise on üles tunnistanud juba üks haiglaõde ja parameedik, kes ütlesid, et said Schmidtilt juhiseid, kuhu minna ning kuidas sportlastele täpselt vereprotseduure teha. Schmidt on ka ise talle esitatud süüdistused suures osas omaks võtnud.

Grabhrerr rääkis, et Schmidt sattus uurijate huviorbiiti seoses 2019. aasta jaanuaris ARD kanalis linastunud dokumentaalfilmiga. Olulise tõuke sakslase tabamiseks andis ka Innsbruckis üle kuulatud Austria suusataja Johannes Dürri tunnistus.

2019. aasta 25. jaanuaril kuulati Schmidti telefoni esimest korda pealt. Seejärel võeti jälgimise alla ka teiste kaitsealuste telefonid. Jälgiti ka meilivahetust ning Schmidti autole paigaldati jälgimisseade.

Schmidt ja tema neli abilist vahistati 2019. aasta 27. veebruaril. Samal päeval toimus haarang ka Seefeldis Põhja suusaalade MM-il, kui politseijaoskonda toimetati Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, kasahh Aleksei Poltoranin ning kaks Austria suusatajat.

8. oktoobril pidi Innsbruckis toimuma kohtuistung Andreas Veerpalu üle, kuid päev enne istungit teatas Veerpalu advokaat kohtule edasi lükkamise soovist koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu ning kohus selle palve ka rahuldas. Uut istungiaega pole pandud.

Kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu ja tema kasahhist juhendatav Poltoranin peaksid Innsbrucki kohtusse ilmuma 16. novembril. Veerpalu süüdistatakse selles, et ta lubas oma Seefeldi hotellitoas Veerpalul ja ühel Schmidti abilisel tegeleda veredopinguga, aidates seeläbi spordipettusele kaasa.

Spordipettuse süüdistus on esitatud ka Tammjärvele, kelle istungi aega pole veel määratud.