Dopinguarst Mark Schmidt võib vabadusse pääseda

40-aastast Schmidti süüdistatakse rahvusvahelise dopinguvõrgustiku loomises ning Karel Tammjärv ja Algo Kärp on tunnistanud, et käisid just tema juures veredopinguprotseduure läbi viimas.

Pikalt kinni peetud mees loodab aga vähemalt mõneks ajaks veel vabadusse pääseda. Münchenis on teda viimastel nädalatel korduvalt üle kuulatud ning Saksa meedia väitel on ta uurijatega ka koostööd teinud.

"Peame tema kinnipidamise küsimuse lahendama, sest vastavad avaldused on sisse antud," sõnas peaprokurör Kai Gräber, kes tunnistas, et põhjusi Schmidti edasiseks kinnipidamiseks palju ei ole. "Meil ei ole hetkel plaanis teda rohkem üle kuulata, meil tuleb informatsiooni ka muudel viisidel koguda.

Lisaks Schmidtile endale on endiselt vahi all ka tema isa Ansgard ning abilised Sven M., Diana S. ja üks nimetamata kaastööline.