Dopinguarst Mark Schmidt rentis maja ka Faluni MK-etapiks

Delfi Sport RUS

Dominik Baldauf ja Max Hauke Foto: Imago Sport/Scanpix

Kui norralased jõudsid neljapäeval jälile, et veredopinguskandaali peategelane, arst Mark Schmidt rentis mullu detsembris Lillehammeri MK-etapi ajaks majakest, siis nüüd on rootslased avastanud, et Schmidt üüris maja ka Falunis.