Dopinguajakirjanik: Mati Alaveri otsitakse rahvusvaheliselt taga. Eesti võimudel puudub vastav info

"ARD dopingutoimetuse informatsiooni kohaselt otsitakse Erfurti afääriga seoses rahvusvaheliselt taga eestlast Mati Alaveri. Kahtlustus: ta oli üks võtmefiguure. Allikas ütleb: tema kui ühe peaideoloogi hüüdnimi oli sisekoodi järgi "kindral" (tõlkes ka "väepealik") -



Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion läuft internationale polizeiliche Fahndung gegen Esten Matti Alaver im Zusammenhang mit Erfurt-Affäre. Verdacht: war eine der Schlüsselfiguren. Eingeweihte sagen: er war womöglich der „General“ - interner Code für einen der Drahtzieher — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) March 11, 2019

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk ütles Delfile, et PPA-le teadaolevalt ei ole Alaver rahvusvaheliselt tagaotsitav.

Riigiprokuratuur ei ole seni veel öelnud, kas Eestis on vajalik algatada dopingujuhtumi osas oma kriminaalmenetlus. "1. märtsi õhtul laekus Riigiprokuratuuri Eesti Suusaliidu kuriteoteade, milles paluti kontrollida, kas meedias avaldatud info dopingu kasutamisele kallutamise osas vastab tõele. Suhtleme aktiivselt meie rahvusvaheliste koostööpartneritega Austrias, et välja selgitada, mis mahus praegune kriminaalmenetlus käimas on ning kas dopingule kallutamist uuritakse Austria kriminaalmenetluse raames või on vajalik eraldi menetluse alustamine Eestis," ütles riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juht Taavi Pern 5. märtsi Eesti Päevalehes.

Täna öeldi Riigiprokuratuurist Delfile, et prokuratuur teeb oma otsuse avalikuks tänase päeva jooksul.

Küsimusele, kas Alaver on rahvusvaheliselt tagaotsitav, vastas prokuratuuri pressiesindaja: "Meile ei ole vastavat nõuet laekunud."