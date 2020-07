Doktor Schmidtiga koostööd teinud Austria suusatreener mõisteti 15 kuuks vangi

Mayer on end osaliselt süüdi tunnistanud. Muu hulgas on ta omaks võtnud, et soetas EPO-t ja kasvuhormooni isiklikuks tarbimiseks.

Politseile oli ta ülekuulamise käigus öelnud, et hankis ühelt horvaadilt endise koondise suusataja Harald Wurmi jaoks viis tühja verekotti ning on võtnud teiselt suusatajalt Johannes Dürrilt 400 milliliitrit verd. Hiljem võttis ta oma ütlused tagasi, väites, et politsei survestas teda neid asju üles tunnistama, vastasel korral ei pääsevat ta jaoskonnast koju.

Dürr on aga üles tunnistanud, et Mayer teostas talle oma kodus neli vereülekannet ning pärast vereproovide võtmist tarvitas ta peaaegu alati EPO-t, mida ta sai oma endiselt treenerilt Gerald Heiglilt. Dürr on öelnud, et ta ei tea täpselt keelatud aine päritolu, kuid kahtlustab, et see tuli Mayerilt.

63-aastane Mayer tunnistas kohtus, et oli temaga koos kohtu all olnud sportlasele enne võistlusi teostanud infusioone, kuid varustanud neid vaid magneesiumsoolalahusega. Ta kaitses end väitega, et polnud teadlik, et rohkem kui 50-milliliitrised infusioonid enne võistlusi keelatud on. Horvaadilt ostetud EPO-t ja kasvuhormooni polevat ta kellelegi edasi andnud. Kohtunik seda väidet uskuma ei jäänud.

Mayerit süüdistati sportlaste dopinguga varustamises aastatel 2012-2019, samuti nendele dopinguagentide kontaktide ning kasvuhormooni, testosterooni ja albumiini jagamises. Ühtlasi praktiseeris ta ka ise sportlaste peal veredopingut ning aitas sedasi kaasa nende spordipettusele.

Mayeriga koos kohtu all olnud sportlane mõisteti süüdi tõsises pettuses. Tema peab riigile tasuma 960 eurot trahviraha. Sportlane tunnistas kaassportlastele keelatud ainete jagamist 2018. ja 2019. aastal. Sama suures summas trahviti ka Mayerit.

1999. aasta Ramsau maailmameistrivõistlustel kulla võitnud teatenelikut treeninud Mayer on varemgi dopinguskandaalidesse sattunud. 2002. aasta Salt Lake City olümpia päevil mõisteti talle esimene 15-kuuline vanglakaristus, mis jäi püsima ka 2013. aastal Viini kõrgemas regionaalkohtus, kuid jäi täies mahus üles tingimisi.