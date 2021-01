Diggins kasvatas Tour de Skil edumaad, Karlsson sai võistluse eel ootamatult vigastada

Diggins võitis Itaalias Toblachis 10 km eraldistardist vabatehnikadistantsi ajaga 25.14,5. Koondisekaaslane Rosie Brennan kaotas talle 14,8 sekundiga. Kolmanda koha sai rootslanna Ebba Andersson (+22,2). Neljas oli venelanna Julia Stupak (+25,7) ja viies soomlanna Krista Pärmäkoski (+31,3).

Üldarvestuses kasvas Digginsi edumaa Brennani ees 20 sekundile. Rootslanna Frida Karlsson, kes piirdus täna 9. kohaga (+52,4), kaotab Digginsile kolmandana minuti ja kahe sekundiga.

Karlsson tunnistas ebaõnnestunud etapi järel, et sai vahetult enne jõuproovi vigastada ja võistles valuvaigistite abil. Rootslanna sai ootamatu trauma hotellitoas.



"Tegime toas lihaste aktiveerimise harjutusi ja ma arvasin, et hea mõte on mõned lõuatõmbed teha ukseraamil, kuid see ei pidanud vastu ning ma vigastasin kukkudes jalga ja sabakonti," rääkis Karlsson Expressenile.

"Esialgu ei suutnud ma isegi oma jalga maha toetada. Kutsusime treenerid ning arutasime, kas saaksin täna üldse starti minna," lisas rootslanna.



Homme peetakse Toblachis 10 km klassikatehnikas jälitussõit.

Tänase etapi tulemused:

Suusatuuri üldseis: