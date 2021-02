„Olen palju sellest mõelnud ja vaeva näinud. Tundub, et kõik on ära tasunud. Väga emotsionaalne võit,“ tunnistas Põlluste triumfi järel. „Ka rahvusvahelises konkurentsis oleksime täna hästi sõitnud. Uhke tunne. Ajalooraamatus on nimi kirjas.“

Vaata videost, milliseid emotsioone võit veel tekitas ning miks kujunes võistlus oodatust keerulisemaks.