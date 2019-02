DELFI VIDEO SEEFELDIST | Anti Saarepuu: mul ei ole isegi mõttesse tulnud, et peaks sportlastega dopingu teemadel eraldi rääkima

"See on selline tunne, mida ma ei tahaks mitte kellelegi," ütles ta alustuseks, vastastes küsimusele, millised tema päevad alates dopinguskandaali lahvatamisest on välja näinud.

"Karel [Tammjärv] sai mulle teha lühikese kõne, mis sisaldas täpselt nii palju: "Anti, mina ja Andreas starti ei saa tulla." Ja oligi kõik."

Oli sul aimu, kust see kõne tehti?

Karel enda telefonilt tegi selle kõne, aga kust, seda ma ei tea.



Ei saanud. Ma arvan, et tal lihtsalt ei lastud. Täpselt nii lühike see kõne oligi. See oli minu jaoks nagu üks pomm.

Team Haanja peatreenerina peaks sul olema ülevaade kõikide oma sportlaste tegemistest. Aga tundub, et mingid asjad käivad lihtsalt üle sinu pea?

Jah. Olen ka varem öelnud, et ma ei ole lapsevanem ega lapsehoidja. Ma olen treener. Kõik teevad sporti vabatahtlikult. Meil on laagrites ja võistlustel teatud reeglid, aga ma ei käi neil 24/7 järel. See ei ole minu võimuses. Meil on koosolekud ja kellaajad, igal õhtul lepime järgneva päeva tegevused kokku – kus keegi kohtub, mis kell oleme staadionil, kuidas hooldemehed liiguvad jne. Aga ma ei käi puhkavate sportlaste ukse taga luuramas, kes mängib arvutiga või mida iganes...

