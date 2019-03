DELFI VIDEO | Laskesuusatajad dopinguskandaalist: ühe väikse pundi viga võib kogu Eesti spordi mainele kõva paugu panna

"Dopinguskandaal jätab paratamatult jälje. Ausalt öeldes, kui lähen praegu võistlema ja mul Estonia kiri selja peal, siis seda auga ei saa kanda. Lõppude lõpuks on kõik suusaalad ja ühe väikse pundi "bläkk" võib kogu mainele kõva paugu panna," kommenteeris Eesti laskesuusataja Rene Zahkna.

"Umbes neli aastat tagasi käis spordiajakirjanik Raul Rebane meil rääkimas Veerpalu 2011. aasta dopinguskandaalist, et meie spordi generatsiooni suurem eesmärk on see maha pesta. Mitte mingil juhul ei tohi keegi sama sigadust korrata. Nüüd on tulemus käes!"

Zahkna kommenteeris ka Urmas Sõõrumaa kommentaari sportlaste teemal. "Kahetsusväärne on juba eilne EOK presidendi sõnavõtt, kus ta alavääristas sportlasi. Loodan, et see ei ole EOK seisukoht."

"Oleme kõik suures šokis. Kindlasti saame ka meie sellest mõjutatud," rääkis laskesuusataja Tuuli Tomingas. "Kui juba Johannes Thingnes Bö võtab sõna ja räägib, et Eesti on dopinguriik. See on väga halb maine meile kõigile."

Kui palju laskesuusatajad skandaalist omavahel rääkinud on? "Teame sellest täpselt nii palju, kui meedias räägitud on. See on meile kõigile šokeeriv uudis olnud. See mõjutab kogu Eesti sporti."