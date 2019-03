DELFI VIDEO | Kristina Šmigun-Vähi: minu tiimi ei tasu Alaveri meestega ühte kompotti panna

„See on väga kurb, et selline asi Eestile osaks on saanud,” lausus Šmigun-Vähi. „Saan enda poolt öelda seda, et need inimesed, kes on suusasporti jälginud ja tegutsevad suusaringkondades, teavad, et Šmiguni tiim on hoidnud aastaid omaette. Me pole olnud Mati Alaveri ja meeste tiimiga koos. Need inimesed teavad, et ei tasu minu tiimi panna ühte kompotti sellega, mis praegu toimub. Ma tunnen, et pean selle välja ütlema.”

Alates 2014. aasta Sotši olümpia päevilt (Šmigun-Vähi 2006. aasta Torino olümpia dopinguproov osutus järeltestimises positiivseks - toim) enda puhtuse eest võidelnud ja alles 2017. aastal ametlikult kahtlustest vabastatud suusasangar arvab, et Eesti seadused peaksid olema dopingureeglite rikkujate suhtes karmimad.

„Kindlasti tuleb mõelda selles suunas – minu süda valutab nende noorte ja laste pärast, kes tahavad hakata tippsporti tegema -, et tuleb võtta kasutusele väga ranged meetmed, et iga noor ja laps tunnetaks, et kui tema teeb sporti, siis riigi poolt on tehtud kõik selleks, et puhas sport oleks hinnas.”

Ta tõi välja, et pärast soomlaste 2001. aasta Lahti maailmameistrivõistluste skandaali tehti põhjanaabrite suusajuhtimises suurpuhastus ning samamoodi tuleks käituda ka Eestil.

„Kui Soome koondisel oli suur skandaal, tehti suurpuhastus: tulid uued inimesed, uus hingamine. Täna sõidavad Soome sportlased väga tublisti. Võibolla tuleks meil samamoodi käituda,” lisas Šmigun-Vähi.