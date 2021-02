„Oli keeruline. Eriti viimasel nädalal, kui nõudmised järjest karmistusid. Need on pikad protsessid, mida ette valmistame,“ tõdes Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk, et aastakümnetepikkuste traditsioonide sõrmenipsust muutmine ei ole niisama lihtne.

