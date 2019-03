DELFI VIDEO | Erki Nool: raske uskuda, et Anti Saarepuu ei olnud asjaga üldse kursis

Milline on sinu isiklik hinnang Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri käitumisele? „Andrus Veerpalu käitumist ma ei oska hinnata, me ei ole Andrus Veerpalu kommentaare saanud,” rääkis Nool. „Või vähemalt ma ei ole meedia vahendusel lugenud, et ta oleks midagi kommenteerinud. Mati Alaveri käitumine loomulikult tagantjärgi tarkusena on väga negatiivne. Ja nii ei tohiks teha. Õnneks on tegu täiskasvanud sportlastega, alaealiste sportlaste dopingutarvitamisele ergutamisele on veelgi karmimad karistused. Selles suhtes on hästi läinud. See on üks ääretult inetu ja kole lugu Eesti spordiajaloos.”

Noole jaoks oli mõistmatu, miks otsustasid suusatamises tippu mittekuuluvad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp sedasi riskeerida. „Mind isiklikult kui sportlast hämmastab kõige rohkem, et niivõrd keskpärase tasemega sportlased on läinud riski teed. See on minu jaoks kõige suurem arusaamatus.”

Kas EOK on teinud samuti vigu? „Arvan, et loomulikult,” nõustus Nool ja tõi näite. „Väga suured konfliktid olid Team Haanja ja suusaliidu vahel. Need probleemid on juba aastatetagused. Kui nõndanimetatud võimuvahetus toimus suusaliidus, siis EOK oleks pidanud ja võinud võtta vastu väga konkreetseid otsuseid. Alaliidu sees ja ühiskonnas ei tohiks olla selliseid omavahelisi kaklusi. Kindlasti päris paljud asjad oleks võib-olla olematud olnud, kui mingites asjades oleks EOK olnud jõulisem.”