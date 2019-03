DELFI VIDEO | Andrus Veerpalu dopinguskandaal - kuidas õnnestus vaatamata positiivsele proovile saavutada spordikohtus võit

23. märts 2013 - CAS) kinnitab, et mõistis Andrus Veerpalu dopingusaagas õigeks, kuna kasvuhormooni testis esineb protseduurilisi vigu. Samas tunnistatakse, et tõendid viitasid Veerpalu puhul dopingu tarvitamisele. "Kokkuvõttes märkis paneel, et selle juhtumi puhul oli palju faktoreid, mis kaldusid osundama, et Andrus Veerpalu tegelikult manustas kehavälist kasvuhormooni, aga FIS-i Antidopingu reegleid ei või tema puhul apellatsiooni järel enam rakendada protseduuriliste vigade tõttu, mis leiti piirmäärasid puudutavate WADA uuringute statistilises pooles. Seetõttu kuulutas paneel FIS-i dopingupaneeli poolt määratud võistluskeelu kehtetuks," seisab CAS-i pressiteates.

26. veebruar 2014. "Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ütles Veerpalu-juhtumis, et peame hGH-testi ja selle piirmäärasid põhjalikumalt tõestama. See töö on nüüd tehtud kahe sõltumatu, teineteisest eraldi tegutsenud töögrupi poolt. Need mõlemad jõudsid väga samalaadsele tulemusele, mis omakorda on väga lähedane piirmääradele, mida WADA kasutas Veerpalu-juhtumi puhul (Veerpalu proovide näidud olid A-proovil 2.62 ja 3.07, B-proovil 2.73 ja 2.00. Vanad piirmäärad olid 1.81 ja 1.68, uued on 1.81 ja 1.87 – toim)," vahendab Õhtuleht toona WADA tegevjuhi David Howmani sõnu 5. veebruaril Sotši taliolümpial antud pressikonverentsil.

Kokkuvõtvalt näitasid ka uued, teaduslikult tõestatud piirmäärad, et Veerpalu dopinguproovis oli üle lubatud määra kasvuhormooni.