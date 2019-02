DELFI FOTOD SEEFELDIST | Tammjärv ja Veerpalu pagesid Eesti ajakirjanike eest! Treener Saarepuu: mehed ütlesid mulle, et see on dopingukeiss

Hiljem, kui sportlased olid juba hotelli pagenud, tuli Team Haanja treener Anti Saarepuu ajakirjanike ette ja rääkis: "Info, mis ma sain sportlastega mõni minut vahetada, on selline, et siin on dopingukeiss. Rohkemat ma ei tea. Uurimine läheb edasi. See on seotud selle sama teemaga, mis siin on juba 30 tundi ringi keerelnud."

"Mõlemad poisid ütlesid mulle, et see on dopingukeiss ja hetkel nad mulle rohkem informatsiooni ei andnud. Küsisin üle mõlema käest, kuna soovin jääda (pressiga) avatuks. Ja see vastus oli "jah"," lisas ta.

Saarepuu ei osanud veel öelda, kas sportlastel lubatakse koju minna või peavad nad veel mõneks ajaks Austriasse jääma. "Ma loodan, et nad saavad koju minna ja seal tegeletakse sellega edasi," sõnas ta.

Samuti ei soovinud ta spekuleerida võimalike karistuste osas, kuigi teada on, et Austria seaduste järgi ähvardab dopingupruukijaid reaalne vanglakaristus. "Need karistused ja kõik, mis sellele järgneb, selgub mingi aja jooksul. Neid ei ole süüdi mõistetud. Uurimine käib. Nad ütlesid, et see on dopingukeiss. Kuidas see kõik laheneb, millised karistused järgnevad, see on kõik täna lahtine," ütles Saarepuu.

Saarepuu polnud oma hoolealustega kogu nende kinnipidamise ajal suhelnud, kuni viimase hetkeni enne vabanemist. "Karel sai ühe kõne, et tule mulle siia vastu ja see oli kõik," sõnas ta.

Ta palus ajakirjanikelt austada sportlaste otsust täna mitte kommentaare anda. Kas nad soovivad või tohivad seda teha järgnevatel päevadel, selguvat hiljem.

Küsimusele, kuidas mehed olekult tundusid, vastas Saarepuu: "Eks nad olid kurnatud ja väga napisõnalised. Mis sa selle mõne minutiga seal räägid..."