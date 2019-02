DELFI FOTOD SEEFELDIST | Kasahstani tiimi hotellist väljunud Andrus Veerpalul polnud jututuju

Jõudsime Seefeldi kasahhide hotelli ette täpselt hetkeks (kohaliku aja järgi kell 14.15), mil Veerpalu majast väljus. Meie palvele peatuda ning korraks juttu puhuda vastas ta: "Ei taha praegu." Ning jalutas kiirel sammul, telefon peos ja pilk ekraanil, mööda teed edasi.

Delfi ja Eesti Päevaleht on püüdnud korduvalt Veerpalu eile ja täna ka telefonitsi tabada, kuid tulutult. Soome ajaleht Ilta-Sanomat tabas ta eile vahetult peale 15 km klassikasõitu. Küsimusele, mis ta arvab kahe eestlase - Tammjärve ja Andreas Veerpalu - eemalejäämisest tänasest sõidust, vastas Veerpalu: "Ma tõesti ei tea, mida öelda. Praegu on pisut halb aeg rääkimiseks." Pärast seda lõpetas Veerpalu kõne.

Austria politsei pidas eile Seefeldis põhja suusaalade MM-i ajal kinni Eesti koondislased Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu, kes olevat seotud (vere)dopingu tarvitamisega ning keelatud aineid vahendanud grupeeringuga.

Politseioperatsiooni "Aadrilaskmine" käigus vahistati kokku viis sportlast, lisaks eestlastele ja kasahh Poltoraninile ka kaks austerlast. Ühel austerlasel oli vahistamise hetkel isegi süstal veenis, kinnitasid ametivõimud eilsel pressikonverentsil Innsbrucki politseijaoskonnas.

Peale eile toimunud pressikonverentsi pole Austria võimud teinud ühtegi uut ametlikku avaldust. Pole teada, kas prokurör taotleb vahi all olevate sportlaste kinnipidamist kauemaks kui 48 tunniks. Delfi ja Eesti Päevalehe andmeil on sellekohast otsust oodata täna pärastlõunaks, kui võimud on sportlastega saanud rääkida tõlgi vahendusel.