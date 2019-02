DELFI FOTOD SEEFELDIST | Austria koondise treener avaldas dopinguloo detaile: meie hotelli lähedal on maja, mida sportlased külastasid nagu juuksurit ja võtsid, mida vaja

Nystadi sõnul on Austria spordisüsteem šokis. "See on ebareaalne. Täiskasvanud mehed kõnnivad ringi ja nutavad. Tuhanded inimesed on selle MM-i nimel tööd ja vaeva näinud, lootes, et siit algab Austria murdmaasuusatamise uus tõus. Selle asemel sai see kuuli pähe," põrutas Nystad.

Endise Saksa murdmaasuusataja Claudia Künzeliga abielus olev Nystad avaldas ka huvitavaid detaile, mille ta politsei käest teada oli saanud. "Skandaaliga seotud inimesed olid meie hotelli lähedal asuvasse majasse oma kontori püsti pannud. Politsei ütleb, et see oli nagu juuksurisalong, kuhu sportlased tulid ja võtsid, mis vaja. Täiesti uskumatu."

Sealjuures vahistati Norra meedia andmetel üks austerlane, Dominik Baldauf, otse suusarajal Austria eriüksuse Cobra poolt.

"Tunne on sürreaalne. Nagu oleks filmis, aga ei teaks, kes on peaosas. Ma poleks kunagi uskunud, et satun sellisesse olukorda," lisas Nystad.