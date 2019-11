DELFI FOTOD | Harju maakohus mõistis sportlasi dopingule kallutanud Mati Alaveri aastaks tingimisi vangi

Lisaks peab Alaver maksma 810 eurot sundraha. Ta ütles kohtupingis, et otsus on talle arusaadav ja et tal küsimusi pole. Kohtuotsust on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul.

Enne istungit: Riigiprokuratuur saatis kokkuleppemenetluses kriminaalasja Harju maakohtusse oktoobris.

Alaverile esitati süüdistus nelja tema treenitud sportlase dopingu tarvitamisele kallutamises. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul käsitleb süüdistus Alaveri tegevust aastatel 2016 – 2019.

„Kokkuleppemenetlus tähendab seda, et süüdistatav peab nõustuma talle ette heidetud kuriteo kvalifikatsiooniga ja peab nõustuma kokku lepitud karistusega. Kokkuleppemenetlus ei tähenda seda, et inimene peaks ennast süüdi tunnistama,“ sõnas Pern.