DELFI ERISAADE | Jaan Martinson: Mati Alaver ajas täielikku soga! Kui te seda tõesti usute, siis vabandage...

"Tammjärve öeldu ei algatanud paraku midagi, ma kardan," ütles Martinson erisaates, kus kommenteeris viimaste päevade sündmusi koos Delfi ja Eesti Päevalehe kolleegide Gunnar Leheste ja Tarmo Pajuga. "Seda näitab juba see, et kodanikud Veerpalud troppis minema jooksid. Mul õnnestus kuulata ka Mati Alaveri intervjuud rahvusringhäälingule. Karel Tammjärv ütles, et Alaver ootab ajakirjanike kõnesid. Tuhkagi! Ajakirjanike kõnesid ta vastu ei võtnud. Ja ERR-ile ajas ta täielikku soga! Ta ei rääkinud mitte millestki! Tema ainus süü ja elu kõige suurem süü on see, et ta ulatas Karel Tammjärvele ühe telefoninumbri? Kallid inimesed, kui te tõesti seda usute, siis vabandage!"

"Kusjuures need vennad, kes hämavad, nad jäävadki hämama. Täiesti absoluutselt! Nii Veerpalu, Alaver kui kõik," jätkas ta. "Mul on kurb nende inimeste pärast, kes on nii väiksed, et nad eelistavad kogu elu põgeneda."

