Delfi andmetel: Mati Alaveri suhtes on tõendeid, mis kinnitavad ta seotust dopingu ja „Kindrali“ tiitliga

Uurimisasutuste käsutuses olevad materjalid kinnitavad Alaveri seotust operatsiooni „Aadrilaskmine“ teiste kahtlusaluste ja tegevustega. Samuti olevat just Alaver Saksa meedias viidatud dopinguäri hall kardinal hüüdnimega „Kindral“.

Ajaleht Süddeutsche Zeitung kirjutas mõni nädal tagasi, et Seefeldi MMil lahvatanud dopinguskandaaliga seoses on neil andmeid isikust hüüdnimega „Kindral“, kes väidetavalt aitas veredopingu tõttu arreteeritud Aleksei Poltoraninil Saksa arstidega dopingukohtumisi kokku leppida ja kasutas selleks Soome SIM-kaarti. Väidetavalt viibis „Kindral“ natuke enne politseireidi Seefeldile väga lähedal.

Märtsis teatas prokuratuur, et dopingu tarvitamisele kallutamises kahtlustatava Mati Alaveri kohta on algatatud kriminaalmenetlus. Mõni aeg hiljem teatati, et politsei on Alaveri kinni pidanud ja läbi otsinud ta kodu Tartus.

Eesti suusatajatest on tunnistanud veredopingu kasutamist Karel Tammjärv ja Algo Kärp; Saksa ja Austria prokuratuur on kinnitanud, et ka Andreas Veerpalu kasutas veredopingut.