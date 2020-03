Daisy Kudre sõitis suusaorienteerumise EMi avadistantsil esikümnesse

Epp Paalberg: „Avastart läks oodatust halvemalt. Ei leidnud head kaardilugemise rütmi ja rabistasin teeotste tabamisega, siia juurde valed teevalikud ning üks suur viga punktist välja sõitmisel. Positiivsena võtan siit järgmisteks distantsideks kaasa kindluse, et olen heas vormis ning tänan hooldemehi kiirete suuskade eest.“

Mehi mahtus poodiumile neli, sest Sergei Gorlanovi (14.58) ja Vladislav Kiselevi (+0.12, mõlemad Venemaa esindajad) järel jagasid kolmandat kohta Audun Heimdal Norrast ja Tuomas Kotro (+0.27) Soomest. Neist vaid sekundiga jäi maha Stanimir Belomažev Bulgaariast ning tema järel alles kuuenda koha sai meeste MK-sarja liider Andrei Lamov (0.42) Venemaalt.

Mattis Jaama sõitis stabiilselt ning sai 16. koha (16:20; +01:22).

Mattis Jaama tõdes finišis, et esimesed emotsioonid rajalt on kahetised. Midagi tal otseselt kripeldama ei jäänud, kuid sooritusest puudus sajaprotsendiline kindlus ja sujuvus. Suusakiiruse poolest ei olevat ta saanud sprindiks vajalikku viimast käiku sisse. „Loodan, et see oli hea soojendus järgmisteks päevadeks,“ oli Mattis Jaama eesootava osas optimistlik.

Meeste spint (58 osalejat):

1. Sergey Gorlanov RUS 14.58

2 . Vladislav Kiselev RUS 15.10

3.= Audun Heimdal NOR & Tuomas Kotro FIN 15.25

…

16. Mattis Jaama 16.20 (+1.22)

49. Kevin Hallop 21.53 (+06.55)

Kevin Hallop: „Tervislik seisund pole viimase kuu jooksul lasknud korraliku ettevalmistust teha ning seega ootused väga kõrged ei olnud. Pidin vahele jätma ka veebruari lõpus toimunud MK-võistlused Rootsis ning seetõttu oli tänane võistlus alles esimene korralik start sel hooajal. Umbes raja keskpaigani sujus sõit enam vähem, aga siis tegin ühe suurema eksimuse. Kõik oli täpselt õige, aga kahtlesin liialt ja keerasin õigelt teelt tagasi ja sõitsin pika kaare. Füüsiliselt kartsin raskemat rada kui pakuti. Kokkuvõttes täna minult suhteliselt kesine sõit.“