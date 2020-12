Dagbladet: Norra suusatajad loobuvad Tour de Skist ja teevad järgmise rahvusvahelise stardi alles MMil

Kui Norra rangeid koroonareegleid lähitulevikus ei leevendata, jätavad norralased vahele ka suusatuurile järgnevad MK-etapid ning teevad esimesed rahvusvahelised stardid alles 24. veebruaril algaval Oberstdorfi MMil.

Norra suusaliit pöördus hiljuti koos Soome ja Rootsi kolleegidega rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poole ettepanekuga, et Tour de Skid lühendataks, kuid FIS otsustas jätta suusatuuri ikkagi 8-etapiliseks. Mainekas jõuproov peetakse 1.-10. jaanuarini ja seda kolmes võistluspaigas.

Norra suusatajatel on hetkel väga keeruline välismaale võistlustele reisida, sest riigis kehtivate koroonareeglite kohaselt tuleb kõigil punastest riikidest saabujatel jääda kümneks päevaks eneseisolatsiooni. Dagbladeti andmetel on Norra suusaliit juba otsustanud, et nad selle reegli osas valitsuselt erandit ei taotle.

Norralaste ametlik otsus Tour de Skist loobumise kohta peaks tulema lähipäevadel.