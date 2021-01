Bolšunovi rünnaku alla jäänud soomlane ei saanud ootamatul põhjusel venelasele obadust vastu anda

Soome viimase vahetuse sõitja Joni Mäki jõudis finišisirgele esimesena ja püüdis oma rada hoida. Bolšunov arvas, et Mäki blokeeris teda ja äsas soomlase suunas kaks korda kepiga.

Pärast finišijoone ületamist tuiskas Bolšunov Mäkile hokimängija kombel sisse, nii et viimane kukkus pikali. Üllataval kombel suuremaks rüseluseks ei läinud, soomlased hoidsid külma närvi.

Mäki selgitas Rootsi väljaande Aftonbladeti vahendusel, miks rüselus ikkagi ära jäi. „Minu suuskepp oli kinni jäänud. Ma ei saanud püsti tõusta ja vastu rünnata,“ selgitas Mäki rootslastele antud intervjuus.

Mäki vigastas kukkumise tagajärjel ka kätt, kuid praeguseks on selgunud, et tõsist vigastust ta siiski ei saanud.

„Kui ületasin finišijoone, tahtsin rääkida Mäkiga sellest, mis juhtus enne finišijoont ja miks ta tegi seda, mida tegi,“ selgitas Bolšunov omapoolset vaatenurka NRK-le.

„Suusad olid väga kiired ja kui üritasin pidurdada, läks suusaklamber katki. Ma ei plaaninud teda maha sõita, tahtsin lihtsalt temaga rääkida. Minu kehas oli palju adrenaliini ja tunded keesid üle,“ sõnas ta ning lisas, et tulevikus käitub ta sarnases olukorras kindlasti paremini. „See oli esimene ning ka viimane kord.“

Bolšunov lisas, et leiab siiani, et Mäki blokeeris teda lõpusirgel määrustevastaselt. „Ma nägin, mis juhtus enne finišijoont ja ma arvan, et Mäki ei mänginud ausalt. Ta blokeeris mind tahtlikult, see pole aus. Arvan endiselt sama,“ ütles venelane.