BLOGI | Therese Johaug pani konkurendid kiirelt paika ja krooniti ülivõimsalt maailmameistriks

Naiste suusavahetusega sõit

Lõpptulemused: 1. Johaug 36.54,5, 2. Östberg +57,6, 3. Neprjajeva +58,7, 4. Jacobsen +1.02,0, 5. Karlsson +1.07,4, 6. Kalla +1.13,3, 7. Weng +1.20,2, 8. Pärmakoski +1.33,7.

Jacobsen jääb medalita.

Neprjajeva saab pronksi.

Östbergile hõbemedal.

Johaug on võitjana finišis! Johaug on nüüd kaheksandat korda maailmameister. Individuaalselt on see talle viies MM-tiitel.

Östberg tõmbab eest ja liigub hõbeda suunas.

Neprjajeva juhtimisel on Jacobsen ja Östberg ka juurde pannud ning tundub, et see kolmik jagab hõbe- ja pronksmedali.

Johaugi edumaa on nüüd juba üle minuti. Kalla on saanud medalitele mõned sekundid lähemale.

Seis 12,45 km peal: 1. Johaug, 2. Östberg +1.01,9, 3. Neprjajeva +1.02,7, 4. Jacobsen +1.03,6, 5. Kalla +1.10,3, 6. Karlsson +1.10,7.

2,5 km lõpuni ning Johaug aina suurendab edumaad.

Kalla ja Wengi jaoks on medalid ikka kümne sekundi kaugusel.

Neprjajeva teeb tööd ja selle tulemusena ei jõua Kalla ja Weng medalitele lähemale.

Seis 9,3 km peal: 1. Johaug 23.33,6, 2. Neprjajeva +47,7, 3. Jacobsen +48,4, 4. Östberg +49,0, 5. Kalla +58,5, 6. Weng +59,0.

Saab näha, kas Kalla suudab tõusta medalikonkurentsi. Rootslanna alustab vabatehnika osa igatahes hoogsalt.

Suusad on vahetud! Pool võistlusmaad (7,5 km) läbi: 1. Johaug 19.23,6, 2. Östberg +26,2, 3. Jacobsen +27,4, 4. Neprjajeva +27,6, 5. Pärmakoski +42,4, 6. Kalla +42,4.

Nagu karta oli, siis Johaug on ülivõimas ja ülejäänute jagada on ainult hõbemedal.

Seis 6 km peal: 1. Johaug 16.08,6, 2. Östberg +20,0, 3. Neprjajeva +20,9, 4. Jacobsen +22,2, 5. Pärmakoski +38,6, 6. Weng +38,9.

Johaug on juba minemas omas tempos ja teistel ei tundu võimalust olevat.

3,75 km läbitud ning Neprjajeva on tõusnud teiseks. Venelanna teeb endast kõik, et norralannad ei saaks kolmikvõitu.

Selle ala esimene maailmameister ja olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi tähistab täna sünnipäeva. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/palju-onne-kahekordne-olumpiavoitja-kristina-smigun-vahi-tahistab-sunnipaeva?id=85410929

Tundub, et Neprjajeva proovib norralannadele lahingut anda. Kalla võib aga klassikaga norralannadest liiga kaugele jääda.

Seis 2,3 km peal: 1. Johaug, 2. Jacobsen +1,6, 3. Östberg +2,4, 4. Neprjajeva +3,3, 5. Pärmakoski +12,4, 6. Kalla +12,5.

Jacobsen, Östbeg ja Johaug on eest ära saanud.

Kolm minutit sõidetud ning norralased hakkavad juba kuuma andma. Rivi venib esimese kilomeetriga pikaks.

Start on antud!

Sportlased sammuvad stardijoonele. Peagi antakse ka start.

Võistluse alguseni on jäänud veidike üle poole tunni.